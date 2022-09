Shakira prvič po razhodu prekinila molk: Izjemno težko je

Kolumbijska pevka je prvič po razhodu z dolgoletnim nogometašem Barcelone Gerardom Piquéjem spregovorila o težkem obdobju svojega življenja. Zvezdniški par, ki je skupaj preživel dolgih 11 let, se je v začetku letošnjega poletja razšel, mnogi pa so to potezo pripisali športnikovi nezvestobi. "Žrtvovala sem se zaradi ljubezni," je med drugim v pogovoru dejala pevka, ki govorice o nezvestobi ni želela komentirati.

Shakira je prvič po razhodu prekinila molk in za revijo Elle spregovorila o koncu ljubezenskega razmerja z nogometašem Gerardom Piquéjem. Zvezdniški par, ki je skupaj preživel dolgih 11 let in skupaj povil dva sinova, se je v začetku letošnjega poletja razšel, domnevno zaradi športnikove nezvestobe. "Težko je govoriti o tem, še posebej ker še vedno preživljam to in ker sem na očeh javnosti in ker najina ločitev ni kot običajna ločitev. To ni težko le zame, ampak tudi za moja otroka. Neverjetno težko je," je dejala.

Pojasnila je, da je vse od novice o razhodu pred njeno hišo veliko fotografov, ki želijo njo in njena dva sinova ujeti v objektiv, ter da zaradi tega skuša z vsemi svojimi močmi zaščititi devetletnega Milana in sedemletnega Sasho. Shakira je v intervjuju za ločitev od Piquéja krivila njuni ambiciozni karieri in pojasnila, da se je morala družina pred leti odločiti, ali se bo preselila v Združene države Amerike, kjer bi se glasbenica lažje posvetila svojemu delu, ali ostala v Barceloni, kjer je Piqué igral za tamkajšnji nogometni klub. "Eden od naju se je moral žrtvovati in to sem bila jaz. Svojo kariero sem prestavila v ozadje in se preselila v Španijo, da bi ga podpirala pri njegovih nogometnih uspehih. Žrtvovala sem se zaradi ljubezni."

Kolumbijska pevka se je po tem, ko sta njena dva sinova v Barceloni začela obiskovati šolo, posvetila vlogi mame. Dejala je, da je ta odločitev sicer pomagala otrokoma, a pustila posledice na zvezi s partnerjem. "Ne glede na to, kako so se stvari končale ali kaj z Gerardom čutiva drug do drugega kot nekdanja partnerja, je on oče mojih otrok," je poudarila in zavrnila kakršna koli druga vprašanja o njuni zvezi in športnikovi nezvestobi. "Poskrbeti morava za ta dva neverjetna fanta (sinova, op. a.) in verjamem, da bova ugotovila, kaj je najboljše za njuno prihodnost, njune lastne sanje v življenju in kaj je pravična rešitev za vse vpletene," je zaključila.