Shakira se bo morala zaradi utaje davkov zagovarjati pred sodnikom

Njeni predstavniki za javnost so v izjavi že sporočili, da je 45-letna pevka poravnala svoj dolg do države z obrestmi, ki so znašale dodatne tri milijone evrov. Sodišče, ki se nahaja v kraju Esplugues de Llobregat blizu Barcelone, je sporočilo, da se bo morala pevka zagovarjati v šestih točkah obtožnice. Datum začetka sojenja še ni znan.

Če bo v tožbi neuspešna, ji špansko tožilstvo grozi z osmimi leti zaporne kazni in zajetno denarno kaznijo. Pevka že ves čas trdi, da je nedolžna in je v tistih letih dveh letih živela manj kot polovico časa v Španiji, meseca julija pa je zavrnila dogovor s tožilcem, ki bi ji prihranil sojenje.

Tožilstvo in pevka se ne strinjajo v navedbah o tem, kje je pevka dejansko prebivala v navedenih dveh letih, saj tožilstvo navaja, da je več kot polovico tistega obdobja preživela v Barceloni, kjer še danes živi s svojima otrokoma, zato bi morala tudi davke plačevati v Španiji. Pevka se s tem ne strinja, njeno stalno prebivališče v tistem času pa so bili Bahami.

Nekdanji par, ki ima dva otroka, je živel v družinski hiši v Barceloni. Španija je sicer zelo stroga do zvezdnikov, ki pridejo živet v njihovo državo, a se skušajo izogniti plačevanju davkov. S podobnimi obtožbami sta se tako v preteklem desetletju srečala še nogometna zvezdnika Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Oba sta bila spoznana za kriva, a sta se izognila zaporni kazni s pomočjo določbe, ki dovoljuje sodniku, da se odpove kaznim, nižjim od dveh let zapora za tiste, ki so prvič storili kaznivo dejanje.