Shakira se je na sodišču pogodila za 7,3 milijona evrov

Shakira je očitno že prvi dan boja na sodišču uspešna. Kolumbijska pevka je namreč s španskimi tožilci dosegla dogovor o poravnavi primera davčne goljufije in mora plačati 7,3 milijona evrov. Zvezdnica, ki bi jo v primeru, da bi jo spoznali za krivo, čakalo osem let zapora in več kot 20 milijonov evrov denarne kazni, je sicer zanikala, da je karkoli storila narobe, in dejala, da državne blagajne ni nikoli oškodovala zaradi lastne koristi.

Shakira se je na sodišču v Barceloni pogodila v svojo korist. Priljubljena pevka, ki se spoprijema z obtožbami zaradi davčne goljufije v višini 14,5 milijona evrov, se je s španskimi tožilci dogovorila za poravnavo. To pomeni, da je sprejela obtožnico in pristala na plačilo 50 odstotkov domnevnega dolga, kar je okoli 7,3 milijona evrov. Strinjala se je tudi s plačilom denarne kazni v višini 438.000 evrov, da bi se izognila triletni zaporni kazni, se tako izognila nadaljevanju sojenja in s tem tudi vsem kaznim, ki so ji pretile.

icon-expand Shakira se je na sodišču v Barceloni pogodila v svojo korist. FOTO: Profimedia

Sojenje proti zvezdnici se je začelo danes, v izjavi v svoj zagovor pa je zapisala: "V svoji karieri sem si vedno prizadevala delati, kar je prav, in dajati pozitiven zgled drugim. To pogosto pomeni narediti dodaten korak pri poslovnih in osebnih finančnih odločitvah, da bi pridobil absolutno najboljšega svetovalca, vključno z iskanjem nasveta vodilne svetovne davčne službe oblasti PricewaterhouseCoopers International Limited in Ernst & Young Global Limited, ki sta bila moja svetovalca med tem celotnim procesom." Med drugim je kolumbijska pevka, ki ji je v primeru, da bi jo spoznali za krivo, grozilo osem let zapora in denarna kazen v višini 23,8 milijona evrov, še zapisala, da so kljub tovrstnim prizadevanjem španske oblasti vseeno sprožile sodni postopek proti njej. "Pa tudi proti številnim profesionalnim športnikom in drugim uglednim posameznikom, s čimer so tem ljudem več let jemali energijo, čas in mir," je zapisala in dodala: "Čeprav sem bila odločena braniti svojo nedolžnost v sojenju, za katero so bili moji odvetniki prepričani, da bi razsodilo v moj prid, sem se odločila, da končno rešim to zadevo v najboljšem interesu svojih otrok, ki ne želijo videti svoje mame, kako bi v tem boju žrtvovala svoje osebno dobro počutje."

icon-expand Kolumbijska pevka se je s španskimi tožilci na sodišču v Barceloni dogovorila za poravnavo. FOTO: Profimedia

Nekdanja partnerica Gerarda Piqueja, s katerim imata dva sinova, Sasho in Milana, je še zapisala, da so prav otroci razlog, da se je borila za svoj prav. "Preseči moram stres in čustveno obremenitev zadnjih nekaj let ter se osredotočiti na stvari, ki jih imam rada – svoje otroke in vse priložnosti, ki se bodo pojavile v moji karieri, vključno s prihajajočo svetovno turnejo in mojim novim albumom," je poudarila in sklenila: "Zelo občudujem tiste, ki so se proti tem krivicam borili do konca, a zame je danes zmaga, da imam spet čas za svoja sinova in kariero."