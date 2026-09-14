Shakira se je vrnila v Španijo: Tukaj sem preživela najpomembnejša leta

Shakira bo s koncerti na stadionu, ki sprejme 600.000 ljudi, zaključila najbolj donosno turnejo latino glasbe. Ob pristanku v Madridu je zbranim dejala: "Tukaj sem bila srečna, saj sem tukaj preživela najsrečnejša leta svojega življenja, a tudi najtežje trenutke." Ob tem je zbranim zagotovila, da je prišla pripravljena, da da občinstvu najboljše, kar lahko, in španskim oboževalcem, ki so ji vedno dajali ljubezen, podporo in spoštovanje, najboljše iz latino kulture.

Shakira se je po ločitvi in obtožbah utaje davkov vrnila v Madrid. FOTO: Profimedia

Brez da bi si snela sončna očala, ni odlašala pri tem, da pozdravi oboževalce in predstavnike medijev, ki so jo čakali na letališču, s katerimi se je pogovarjala in celo zaplesala. Vzela pa si je tudi čas, da je pojasnila, zakaj se je odločila, da bo gostovala tudi v Madridu.