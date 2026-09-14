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Tuja scena

Shakira se je vrnila v Španijo: Tukaj sem preživela najpomembnejša leta

Madrid, 14. 09. 2026 20.51 pred 38 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Shakira

Kolumbijska pevka Shakira se je vrnila v Španijo, kjer bo z 12 nastopi zaključila turnejo Las Mujeres Ya No Lloran. Zvezdnico je ob pristanku na letališču v Madridu pričakala množica, med katero so bili tudi novinarji, zbranim pa je dejala, da je navdušena, da se je vrnila.

Shakira bo s koncerti na stadionu, ki sprejme 600.000 ljudi, zaključila najbolj donosno turnejo latino glasbe. Ob pristanku v Madridu je zbranim dejala: "Tukaj sem bila srečna, saj sem tukaj preživela najsrečnejša leta svojega življenja, a tudi najtežje trenutke." Ob tem je zbranim zagotovila, da je prišla pripravljena, da da občinstvu najboljše, kar lahko, in španskim oboževalcem, ki so ji vedno dajali ljubezen, podporo in spoštovanje, najboljše iz latino kulture.

Shakira se je po ločitvi in obtožbah utaje davkov vrnila v Madrid.
Shakira se je po ločitvi in obtožbah utaje davkov vrnila v Madrid.
FOTO: Profimedia

Brez da bi si snela sončna očala, ni odlašala pri tem, da pozdravi oboževalce in predstavnike medijev, ki so jo čakali na letališču, s katerimi se je pogovarjala in celo zaplesala. Vzela pa si je tudi čas, da je pojasnila, zakaj se je odločila, da bo gostovala tudi v Madridu.

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"Atlantik je bil nekoč ocean, ki nas je ločeval, danes pa je vez, ki nas združuje. Zato sem si želela priti sem, kjer vam bom zaplesala z željo, da se bomo med seboj prepoznali in uživali v naši skupni latino kulturi," je dejala pevka, ki bo v Evropi nastopila zgolj na načrtovanih 12 koncertih v Madridu, kjer so posebej za to priložnost zgradili prizorišče, ki se razteza na 50 hektarjih. Pred koncerti bodo tam tudi šotori, kjer bodo zbrani lahko uživali v kulinariki, literaturi in dejavnostih za otroke.

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InFlames123
14. 09. 2026 21.16
dobra je.
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