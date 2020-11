Shakira se je zavzela za družine, ločene na ameriško-mehiški meji

''Za škodo, ki je bila storjena tem nedolžnim otrokom, nihče ne odgovarja,'' je na družbenih omrežjih zapisala priljubljena kolumbijska pevka. Shakira je delila svojo bolečino, ki jo deli s starši, katerih otroci so bili od njih ločeni na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike.

Shakira je pozvala k dejanjem, ki bi preprečila ločevanje otrok od staršev na mejah. V začetku oktobra so odvetniki sporočili, da še zmeraj niso zmogli najti staršev od kar 545 migrantskih otrok, ki so jih pristojni od družin ločili na državni meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike pod kontroverzno priseljensko vladno politiko ničelne tolerance do migrantov, ki jo zagovarja ameriški predsednik Donald Trump. Ta narekuje, da prosilce za azil zapirajo v objekte, kjer ne sme biti otrok. Te ločujejo od staršev in jih zapirajo v posebne centre, namenjene samo otrokom. Otroke iz teh centrov lahko sicer predajo sorodnikom, ki živijo v ZDA, a če ti nimajo dovoljenj za delo in bivanje v ZDA, jih aretirajo, ko pridejo po otroke.

Pevka, ki je mama dveh sinov, se čuti zaradi izjav sedanjega predsednika Trumpa, s katerimi je nastopil na zborovanjih ob pretekli predsedniški kampanji, še posebej prizadeta. Njena otroka, petletniSasha in sedemletni Milan, ki sta se ji rodila v zvezi z nogometašem Barcelone, Gerardom Piquejem, sta razlog, da tovrstne politike nikakor ne podpira. Kot mati si ne more predstavljati čustvenega davka, ki ga terja tovrstno obnašanje.

''Sem mama dveh otrok, v takšnih trenutkih zmeraj mislim na mojega najmlajšega sina, ki je star pet. Pomislim na to, kako joka, ko pade in kako me takrat potrebuje, če me ni, da bi ga potolažila. Kdo odgovarja joku teh otrok, ki so ostali brez staršev,'' je zapisala na družbenih omrežjih.

Povedala je, da si ne more predstavljati, kako hudo bi ji bilo, če ne bi vedela, kje je njen sin in ali je na varnem: ''Strah, ki ga čutijo ti otroci jih bo zaznamoval za vedno.'' Čeprav je predsednik Trump v soočenjih zatrdil, da je za otroke, pridržane na meji dobro poskrbljeno, je Shakira kljub temu izredno zaskrbljena. V zapisu za revijo Time je povedala: ''Tukaj ne gre za politiko. Preprosto ni opravičila za škodo, ki je bila povzročena tem nedolžnim otrokom in pristojni za to kruto politiko morajo za to odgovarjati.''