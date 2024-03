Shakira se je žrtvovala: Za Piqueja sem dala svojo kariero na stranski tir

OGLAS

Shakira in Gerard Pique sta dolgo veljala za enega najlepših par na svetovni zvezdniški sceni, a njuna zgodba je dobila žalosten epilog. Javno obračunavanje in metanje polen pod noge med nekdanjima zakoncema je bilo dolgo časa glavna tema medijev, v zadnjem času pa sta se nekoliko umirila. Vse do pevkinega zadnjega intervjuja, v katerem se preprosto ni morala ogniti omembi nekdanjega partnerja.

Shakira in Gerard Pique, ko sta bila še srečen par. FOTO: Profimedia icon-expand

"Da bi bila lahko ob njem, sem dala svojo kariero na stranski tir. To sem storila, da bi lahko igral nogomet," je povedala v intervjuju za Sunday Times in dodala: "Za ljubezen sem se veliko žrtvovala." 47-letnica je očitno še vedno močno jezna na očeta svojih otrok in mu prevare z veliko mlajšo študentko Claro Chia Marti preprosto ne more odpustiti.

Pevka in nogometaš sta se spoznala leta 2010 na snemanju videospota za njeno pesem Waka Waka, v več kot 10 let dolgem razmerju pa sta se jima rodila dva otroka, 11-letni Milan in 9-letni Sasha. Da se je nekdanji športnik kljub družini lahko posvečal karieri, so vsi skupaj živeli v Španiji, kjer je Pique igral za nogometni klub Barcelona. Kolumbijka je v tem času le občasno sodelovala v ameriškem šovu The Voice, leta 2017 izdala album El Dorado, sicer pa se je osredotočala le na vzgojo otrok.