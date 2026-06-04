Shakira: Sinova nista smela občutiti moje praznine

V javnosti je bilo zapisano že veliko, v določenem obdobju so prav vsi govorili o ločitvi Shakire in Gerarda Piqueja. In če smo mislili, da vemo vse, Kolumbijka po petih letih v intervjujih še vedno pove kakšno novo stvar. Nedavno je tako razkrila, kaj ji je najbolj pomagalo v najtežjih trenutkih.

Shakira še danes razkriva podrobnosti ločitve. FOTO: AP

49-letnica je priznala, da sta imela ključno vlogo pri njenem prebolevanju njena sinova Milan in Sasha. "Zaradi njiju sem bila prisiljena nadaljevati življenje," je povedala in dodala: "Življenje te prisili, da vstaneš, plačaš račune, pripraviš zajtrk in otroke odpelješ v šolo." Po burnem obdobju se je zvezdnica s sinovoma preselila iz Španije v Miami, kjer si je ustvarila novo bazo. Materinstvo je zanjo postalo glavni vir motivacije in sidro, ki ji ni dovolilo potoniti v depresijo. Med drugim je še dejala, da jo je pokonci držalo zavedanje, da njena otroka ne smeta občutiti njene bolečine in praznine, čeprav se je njej porušil svet.

Mediji so velikokrat ugibali, kdo bi lahko po razhodu znova ogrel njeno ranjeno srce, a pevka ostaja neomajna. "V mojem srcu trenutno ni prostora za moškega, temveč le za sinova in njuno srečno otroštvo," je poudarila Shakira, ki je obenem še priznala, da je bila zanjo izjemno dobra terapija pisanje. Glasbena pot po razhodu zanjo ni bila le vprašanje kariere, temveč preživetja.

V najtežjem obdobju sta ji pomagala sinova in pisanje pesmi. FOTO: Profimedia

Svojo pot celjenja je najbolj neposredno prelila v album Las Mujeres Ya No Lloran (Ženske več ne jočejo). Na njem posebej izstopa globalna uspešnica Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, v kateri je brez ovinkov nagovorila svoje osebne preizkušnje in izdajo. Pesem ni bila le glasbeni dosežek, temveč manifest nove ženske moči, ki ne dovoli, da bi jo preteklost dotolkla. "Nujno sem potrebovala pisati o vsem, kar sem doživljala, brez kakršne koli cenzure," je priznala glasbenica, ki zdaj s svojo iskrenostjo navdihuje milijone žensk po svetu.