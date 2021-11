Shakira po dveh mesecih od napada divjih svinj: Bilo je noro!

"Bilo je noro! S sinom Milanom sva se odpravila na sprehod po parku in kupila sem mu sladoled. Sedla sva na eno izmed klopi in počivala. Izza hrbta sta se nama približali dve veliki divji svinji, naju presenetili in ukradli mojo torbico," je dogodek opisala 44-letna pevka. "Začela sem kričati, saj sta torbico odvlekli s seboj, v njej pa so bili moji avtomobilski ključi, telefon in vse ostalo. Seveda me nista razumeli, ljudje pa so kar stali in opazovali dogajanje. Nihče mi ni priskočil na pomoč," je še dejala zvezdnica.