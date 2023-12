Shakira v domačem mestu prejela kip: To je preveč za moje malo srce

Shakira je na svojem profilu na Instagramu razkrila, da so jo v domačem mestu počastili s kipom. Delila je fotografije več kot šest metrov visoke bronaste podobe, pod katero sta ponosno stala njena starša, in dejala: "V veselje mi je, da to delim s starši, še posebej z mamo na njen rojstni dan."

Kip je ustvaril umetnik Yino Márques, predstavlja pa Shakirin prepoznavni ples iz videospota za glasbeno uspešnico Hips Don't Lie. "To je preveč za moje malo srce," je čustveno priznala zvezdnica, ki je s sledilci delila tudi posvetilo pod samim kipom. Na njem med drugim piše: "Srce, ki sklada, boki, ki ne lažejo, talent brez para, glas, ki premika množice, in bose noge, ki korakajo v dobro otroštva in človeštva."

"Vlogo, ki so jo moji oboževalci odigrali v moji karieri, je nemogoče količinsko opredeliti. Znali so me razumeti bolje kot kdor koli drug in s svojo neomajno podporo so me pripeljali do mesta, kjer sem danes," je že pred časom dejala kolumbijska zvezdnica in dodala, da je njena domovina Kolumbija služila kot navdih za njeno kariero, in dodala, da je ta navdih neizmeren.

"Kolumbija je neskončen vir navdiha: za barve, kulturo, zvoke, zgodbe, folkloro in hrano," je pojasnila. "To je tako bogata kultura in tako sem hvaležna, da sem odraščala tam in da bo moja muza za vse življenje."