Shakira v novi pesmi nad nekdanjega tasta: Ni še stopil v grob

Nekateri menijo, da se je Shakira z naslovom pesmi posmehovala vzdevku, ki so ji ga nadeli prijatelji njenega nekdanjega partnerja, a je enega izmed verzov posvetila tudi svojemu nekdanjemu tastu Joanu Piqueju Roviri. "Pravijo, da ni zla, ki traja več kot sto let, a moj bivši tast je še vedno tukaj in še ni stopil v grob," poje Shakira, medtem ko ji plesalci poskušajo pokriti usta, kot da ne bi hoteli, da ona to omeni.