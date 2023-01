Shakira v novi pesmi ponovno nad Piqueja: Ne bom se vrnila k tebi

"Vredna sem dvakrat 22 let. Zamenjal si Ferrarija za Twingota, zamenjal si Rolex za Casio," je del besedila nove pesmi pevke Shakire, v kateri razkriva nekaj podrobnosti iz življenja z nekdanjim možem Gerardom Piquejem. "Mislil si, da me boš prizadel, a vrnila sem se močnejša. Ženske ne jočemo več, ženske profitiramo," poje pevka. "Predobra sem zate, zdaj imaš takšno, kot si ti. Ne bom se vrnila k tebi, tudi če jokaš in me prosiš," še dodaja v besedilu.