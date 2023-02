Shakira v videu med pomivanjem tal pela: Morda bom ubila bivšega

Shakira se še vedno ni sprijaznila z razhodom z nekdanjim partnerjem, nogometašem Gerardom Piquejem. Zvezdnica je na valentinovo objavila videoposnetek, na katerem med čiščenjem tal poje pesem z naslovom Kill Bill, ki je zelo popularna na TikToku, govori pa o ženski, ki se želi maščevati nekdanjemu partnerju.

Shakira nadaljuje javni spor med njo in njenim nekdanjim partnerjem Gerardom Piquejem. Na valentinovo je na družbenem omrežju objavila videoposnetek, na katerem med pomivanjem tal poje pesem pevke SZA, predvsem razločno pa odpira usta ob besedilu, ki pravi: "Morda bom ubila bivšega, čeprav to ni najboljša ideja, naslednje bo njegovo novo dekle, le kako sem prišla do sem?"

Shakira med pomivanjem tal: "Morda bom ubila bivšega."

"Morda bom ubila bivšega, čeprav ga še vedno ljubim, a raje sem v zaporu kot pa sama, vse to bi naredila iz ljubezni," nadaljuje 46-letnica, njena nova provokacija pa je takoj sprožila plaz komentarjev, v katerih so njeni oboževalci spomnili, da je njen nekdanji partner sedaj tudi uradno v zvezi s 23-letno študentko odnosov z javnostmi Claro Chia Marti.

"Clara in Pique gledata to," je med komentarji zapisal prvi, drugi pa dodal: "Naredi to, punca. Jaz te bom kril." Tretji je bil prepričan, da je Shakira že prava ikona: "Da je Shakira objavila kaj takšnega, je ikonično!" Z njim pa se je strinjal še nekdo: "Mislili smo, da ne more postati še bolj ikonična, potem pa objavi to!"

Pevka in nekdanji nogometni zvezdnik Barcelone sta svoj razhod potrdila junija 2022 in tako potrdila govorice, da je bil 36-letnik nezvest. Zvezdnika sta se spoznala leta 2010, ko je Pique nastopil v Shakirinem videospotu za pesem Waka Waka, ki je bila uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je odvijalo tisto leto.

A 10 let mlajši nogometaš po več kot 10 letih zveze z materjo njegovih dveh otrok ni ostal zvest, pred kratkim pa so se pojavile špekulacije, da naj bi pevka za njegovo nezvestobo izvedela, ker je v hladilniku našla prazen kozarec jagodne marmelade, čeprav naj bi tako Pique kot njuna sinova, 10-letni Milan in 7-letni Sasha, sovražili ta sadni pripravek.