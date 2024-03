Shakira bo izdala poslednjo pesem z besedilom o Gerardu Piqueju

Z izdelavo je morala pohiteti, saj se je rok oddaje bližal koncu. "Rekla sem, da imam še eno pesem, in stvar je – moram jo izpljuniti, drugače je ne bom mogla, veste. Zadušila se bom. Tole moram spraviti ven," se spominja. "Ljudje pri Sonyju so rekli: 'Ne, ne, ne, ne, ni več časa. To je treba poslati, sicer nam ne bo uspelo pripraviti vinilk. Ne morete narediti ničesar drugega s tem albumom.'"

"Kar je dobro pri glasbi, je to, kako se lahko ljudje z isto izkušnjo ali z istim občutkom povežejo. Še bolj pa je zanimivo, da se lahko poistovetijo tudi taki, ki ne gredo skozi isto izkušnjo, ampak jih povezuje samo empatija in zrcalni nevroni, ki jih imamo vsi, zaradi katerih vidimo svoj odsev v tej glasbi. Torej, ko sem predvajala to pesem vodji trženja pri Sonyju, je prišel in začel jokati. Še nikoli nisem videla moškega jokati v svojem studiu. Videla sem veliko žensk jokati v svojem studiu, a nobenega moškega. Uh, ampak on je velik mehkužec."

Shakirin 12. studijski album je tik pred izidom. S tem albumom bo prekinila sedemletni premor, njen zadnji album El Dorado je bil namreč izdan leta 2017.