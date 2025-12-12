Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Shakiri sta se na odru pridružila sinova: 'Bilo je čarobno'

Buenos Aires, 12. 12. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

V argentinski prestolnici sta se v sklopu turneje pevki Shakiri na odru pridružila njena sinova Milan in Sasha, s tem pa poskrbela za navdušenje občinstva. "Čarobno je bilo peti z mojima otrokoma," je pevka zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Shakira se zadnje leto mudi na turneji Las Mujeres Ya No Lloran, imenovani po istoimenskem uspešnem albumu. Ustavila se je tudi v argentinskem Buenos Airesu, kjer pa sta se ji na odru pridružila njena sinova – 12-letni Milan in 10-letni Sasha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupaj so odpeli njeno skladbo Acrostico, v originalni izvedbi katere sicer sodelujeta tudi njena sinova, in poskrbeli za veliko navdušenje v občinstvu.

"Buenos Aires, hvala za ta trenutek, ki nam bo za vedno ostal v spominu. Čarobno je bilo peti z mojima otrokoma in videti, kako izražata svojo notranjo glasbo, medtem ko smo opazovali, kako so tudi druge družine pele in se objemale," je pevka zapisala v opisu pod fotografijo na družbenem omrežju Instagram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sinova sta bila oblečena v sinje modri obleki, ki sta se barvno skladali z barvo mamine obleke. Mama in njena sinova so sicer v preteklosti že navduševali z usklajenimi oblačili. Nazadnje so to storili na rdeči preprogi za premiero filma Zootopia 2.

shakira sasha milan nastop
Naslednji članek

Ricky Gervais društvom za zaščito živali doniral skoraj tri milijone evrov

SORODNI ČLANKI

Shakira o izboru Bad Bunnyja za nastop na Super Bowlu: Bil je skrajni čas

Cardi B je med ločitvijo za nasvete o prebolevanju prosila Shakiro

Shakira o življenju priseljenke v ZDA: Živim v nenehnem strahu pred deportacijo

'Nepredvidene okoliščine': Shakira tik pred zdajci odpovedala koncert

Strokovnjaki opozorili: Možnost izbruha ošpic po Shakirinem koncertu

Shakira po 20 letih presenetila: Zato skoraj nisem izdala ene največjih uspešnic

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mad max
12. 12. 2025 08.42
Čarobno....
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
12. 12. 2025 08.18
uf bi ji dal kačo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385