Shakiri sta se na odru pridružila sinova: 'Bilo je čarobno'

Shakira se zadnje leto mudi na turneji Las Mujeres Ya No Lloran, imenovani po istoimenskem uspešnem albumu. Ustavila se je tudi v argentinskem Buenos Airesu, kjer pa sta se ji na odru pridružila njena sinova – 12-letni Milan in 10-letni Sasha .

Skupaj so odpeli njeno skladbo Acrostico, v originalni izvedbi katere sicer sodelujeta tudi njena sinova, in poskrbeli za veliko navdušenje v občinstvu.

"Buenos Aires, hvala za ta trenutek, ki nam bo za vedno ostal v spominu. Čarobno je bilo peti z mojima otrokoma in videti, kako izražata svojo notranjo glasbo, medtem ko smo opazovali, kako so tudi druge družine pele in se objemale," je pevka zapisala v opisu pod fotografijo na družbenem omrežju Instagram.