Shakirin oče dopolnil 90 let

Shakira je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila veselo novico, da je njen oče William Mebarak dopolnil častitljivih 90 let.

"Dragi oče, spodbudil si moje korake in mi osvetlili pot. Pokazal si mi, da je življenje odprto in globoko kot morje in tako si dal smisel mojemu življenju in ga preplavil s svojim veseljem," je začela svoj čustveni zapis. V nadaljevanju je dodala: "Si moj navdih, moj zaveznik in vse. Moj najboljši prijatelj. Vse najboljše za 90 spektakularnih let! Rada te imam z vsem srcem. Tvoja deklica, Shakira." Zvezdnica je s svojimi sledilci na Instagramu, kjer se jih je zbralo več kot 70 milijonov, delila družinsko fotografijo, na kateri ponosno pozira ob boku svojih staršev, slavljenca dneva Williama in mame Nidie del Carmen.