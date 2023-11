Shakirin odvetnik: Manj bi jo stalo, če bi se zaljubila v Ramosa

Brazilski odvetnik Pau Molins, ki zastopa zvezdnico Shakiro v odmevnem primeru zaradi utaje davkov, je v nedavnem intervjuju dejal, da bi ta plačala veliko manj, če bi namesto nogometnega igralca in svojega nekdanjega partnerja Gerarda Piquea izbrala denimo Sergia Ramosa, prav tako nogometaša. Zakaj? Če Shakira ne bi živela v Kataloniji skupaj s Piquejem, bi se namreč izognila trem od šestih zločinov, ki so jih ji očitali. V Madridu pa ni davka na premoženje. "Na ves glas se hvalijo, da so vsi Španci enakovredni, a če ste prebivalec Katalonije, greste lahko v zapor za stvar, zaradi katere v Madridu ne bi šli nikoli," je pojasnil Molins.