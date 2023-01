Shakirina oblačila in predmeti del muzejske razstave.

Oboževalce kolumbijske pevke Shakire v mesecu marcu čaka posebno doživetje. Grammyjev muzej v Los Angelesu bo namreč pevki v čast pripravil posebno razstavo z naslovom Shakira, Shakira: The Grammy Museum Experience , v sklopu nje pa razstavil pevkina oblačila in druge predmete.

Muzejska razstava bo predstavila Shakirin glasbeni razvoj, vse od njenih začetkov v Kolumbiji pa do glasbenih trenutkov, s katerimi je dosegla svetovno slavo in se zapisala v glasbeno zgodovino. "V čast mi je, da bo potovanje moje kariere prikazano v muzeju," je dejala Shakira. "Ti predmeti so dokaz nepozabnih trenutkov, ki jih cenim in tako sem vesela, da lahko podoživljam te spomine s tistimi, ki so me in me še naprej podpirajo kot umetnico."

Na razstavi bo med drugim moč videti električno kitaro, posuto s 70,000 kristali, in akustično kitaro, s pomočjo katere je ustvarjala nove skladbe. Na ogled bodo tudi predmeti s turneje El Dorado, na kateri je pevka bila leta 2018, in kopalke, ki jih je nosila na naslovnici albuma Oral Fixation, Vol. 2. Na svoj račun pa bodo prišli tudi oboževalci Super Bowla. Med drugim bodo v muzeju namreč razstavljeni tudi kosi oblačil, ki jih je zvezdnica nosila med nastopom ob polčasu prestižne tekme ameriškega nogometa.

In zakaj Shakira? "Shakira je redka super zvezdnica, ki je odkrila način, kako se še naprej razvijati kot umetnica, hkrati pa širiti svoje obsežno občinstvo skupaj z njo," je povedal Jasen Emmons, glavni kustos in podpredsednik za kuratorske zadeve v muzeju. "Je resna študentka glasbe in muzej je navdušen, da lahko ponudi dinamično razstavo, ki odraža njeno inteligenco in umetnost."