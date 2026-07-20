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Shakirina obleka iz 200.000 kristalov Swarovski, izdelava trajala dva tedna

New Jersey, 20. 07. 2026 17.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Shakira

Shakira je za zgodovinski prvi nastop med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu nosila kreacijo modne hiše Roberto Cavalli. Navdih naj bi bil sončni zahod, krasilo pa jo je kar 200.000 kristalov Swarovski, poročajo tuji mediji.

Obleko, ki jo je med nastopom nosila Shakira, si je zamislil kreativni direktor Fausto Puglisi, sama izdelava pa naj bi trajala dva tedna. Zasnovana je bila tako, da odbija luči stadiona MetLife v New Jerseyju, hkrati pa pevke ni ovirala pri izvajanju plesnih gibov, ki jih je izvedla v družbi 34 plesalcev.

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Celotna kreacija, ki vključuje tudi krilo z resicami v enakih tonih, temelji na Cavallijevem motivu 'Golden Ray' oziroma zlatega žarka. Shakirina obleka se je sicer ujemala s kostumi plesalcev, ki so jo spremljali med nastopom, videz pa je dopolnila z razpuščenimi lasmi in nevpadljivim ličenjem. Njen nastop je bil energičen, koreografija pa zelo dinamična, za kar so jo že pohvalili tako na družbenih omrežjih kot tudi gledalci na stadionu.

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