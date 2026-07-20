Shakirina obleka iz 200.000 kristalov Swarovski, izdelava trajala dva tedna

Obleko, ki jo je med nastopom nosila Shakira , si je zamislil kreativni direktor Fausto Puglisi , sama izdelava pa naj bi trajala dva tedna. Zasnovana je bila tako, da odbija luči stadiona MetLife v New Jerseyju, hkrati pa pevke ni ovirala pri izvajanju plesnih gibov, ki jih je izvedla v družbi 34 plesalcev.

Celotna kreacija, ki vključuje tudi krilo z resicami v enakih tonih, temelji na Cavallijevem motivu 'Golden Ray' oziroma zlatega žarka. Shakirina obleka se je sicer ujemala s kostumi plesalcev, ki so jo spremljali med nastopom, videz pa je dopolnila z razpuščenimi lasmi in nevpadljivim ličenjem. Njen nastop je bil energičen, koreografija pa zelo dinamična, za kar so jo že pohvalili tako na družbenih omrežjih kot tudi gledalci na stadionu.