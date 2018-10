Shakirini fantje razigrani v blatu

Gerard Pique je na Instagramu, kjer ima 16,7 milijona sledilcev, objavil prikupno fotografijo, na kateri poziral s svojima sinovoma, 5-letnimMilanom in mlajšim 3-letnim Sasho.

''Blato,'' je Pique zapisal pod objavljeno fotografijo, na kateri so vsi umazani od blata in nasmejani do ušes. Fantje so si namreč dali duška in si privoščili valjanje v blatu. Iz posnetka posnetek, ki ga je Gerard objavil v Instagram zgodbi, sta otroka med igro zelo uživala, saj sta od veselja in navdušenja vriskala na ves glas.