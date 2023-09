Shakiro čaka še eno sojenje zaradi utaje davkov v Španiji

Predhodna preiskava se je začela julija, potem ko je davčna uprava leta 2018 prijavila dve možni kršitvi davka na dohodek in nepremičnine. Shakiri naj bi se letos v Barceloni začelo sojenje zaradi različnih obtožb utaje davkov v skupni vrednosti okoli 14,5 milijona evrov med letoma 2012 in 2014.

Državna tožilka zahteva osem let in dva meseca zapora ter denarno kazen 23,8 milijona evrov. Shakira je večkrat povedala, da je v prvem primeru nedolžna, in trdi, da je morala plačati davke na Bahamih v letih 2012, 2013 in 2014 in ne v Španiji. Vendar pravi, da je od takrat plačala vse davke in zamudne obresti.