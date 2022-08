Shakiro po razhodu s Piquejem v Miamiju čaka družina in vila, ki jo je skušala prodati

Kolumbijska super zvezdnica se želi iz Barcelone, kjer je še do nedavnega prebivala s Piquejem in njunima dvema otrokoma, preseliti v Miami. Tako bi se lahko otresla grenkega priokusa zaradi nogometaševe prevare ter za seboj pustila težave s španskim tožilstvom, ki je zaradi domnevne utaje davkov za pevko zahtevalo osem let zaporne kazni.

Shakira želi zapustiti Barcelono, kraj, kjer si je z nogometnim zvezdnikom Gerardom Piquejem ustvarila družino. 45-letna pevka se je v času zveze s članom nogometnega kluba iz katalonske prestolnice razveselila dveh sinov, Milana in Sashe, konec zveze s 35-letnim branilcem pa jo je spodbudil k razmisleku o selitvi.

icon-expand Shakira želi zapustiti Barcelono in se preseliti v Miami. FOTO: Profimedia

V Miamiju živi njena družina in prijatelji, od katerih bi v težkih časih prejemala vso potrebno čustveno podporo. V prestižni vili na lokaciji Miami Beach prebivata njena starša, nepremičnin pa se nahaja tik ob morju in nudi obilo zasebnosti. Družinska prijateljica in nepremičninska agentka Ana Lourdes Martinez je za ameriški The Post pojasnila: ''Miami je njen dom. Tam živijo njeni starši, njen brat, njena nečakinja in nečak. V Španiji nima nikogar od družine. To je zelo drugačno okolje od Barcelone.'' Pevkino morebitno selitev pa podpirajo tudi njeni glasbeni kolegi, med drugim tudi Alejandro Sanz, s katerim je sodelovala pri hitu La Tortura. Odhod iz Barcelone, kjer je svoj prvi dom kupila leta 2012, bi ji pomagal pri lažjem spopadanju z govoricami o športnikovi nezvestobi, tem pa v osrčju Katalonije ne more uiti.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Informacije, ki so ob njunem razhodu po enajstih letih zveze ugledale luč sveta, so javnost močno presenetile. Nogometaš naj bi v času njune zveze skrivaj pošiljal sporočila brazilskemu modelu Suzy Cortez, znani tudi pod nadimkom Miss BoomBum, dobival pa naj bi se s 23-letno Claro Chio Marti, študentko odnosov z javnostmi. Par, ki se je spoznal leta 2010 med svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki, je svoj konec zveze potrdil junija. Zvezdnika, ki delita tudi rojstni datum, vendar z desetletno razliko, sta sedaj sredi bitke za skrbništvo nad sinovoma. Otroka se trenutno nahajata v nogometaševem stanovanju na ulici Muntaner v barcelonski četrti Saint-Gervasi. Začasno premirje med nekdanjima zaljubljencema športniku narekuje skrbništvo v trajanju 15 dni na mesec, po tem, ko je Shakira sinova popeljala na potovanje po Miamiju, Los Angelesu in Mehiki.

icon-expand Shakira z družino FOTO: Profimedia

Poraja se tudi vprašanje kako si bosta uspela razdeliti vse nepremičnine, ki so v njuni lasti. Ob razkošni vili v Miamiju je njuna tudi hiša, ki jo krasi osem spalnic in se nahaja v luksuznem resortu na Cipru. V Barceloni je družina živela v nepremičnini s sedmimi spalnicami, ki se nahaja v prestižni četrti Pedralbes. Kljub temu, da se je Shakira v Kataloniji popolnoma ustalila, pa nikoli ni spletla globljih prijateljskih vezi ali vstopila v ožji krog svojega izbranca. Njegovi prijatelji naj bi jo celo brez njene vednosti poimenovali 'La Patrona' (gospodarica, op. a.). Zvezdnica si lasti tudi zasebni otok na Bahamih - tega je za 15 milijonov evrov kupila skupaj s soustanoviteljem Pink Floydov, Rogerjem Watersom - pri čemer ga načrtuje preurediti v luksuzno letovišče. Njeno premoženje, ki je ocenjeno na kar 300 milijonov evrov, je sedaj del sodnega spora. Zaradi neplačanih obveznosti ji je špansko tožilstvo zagrozilo z osmimi leti zaporne kazni. Tako je pevka že odplačala 17,5 milijonov davkov, ki jih je dolgovala, zato jo morebiten odhod za zapahe več ne skrbi. Kljub vsemu največ notranjega miru najde ravno v Miamiju.

icon-expand Shakira in Pique sta se spoznala leta 2010, med svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki. FOTO: Profimedia

''Je zelo družinsko naravnana oseba. Raje se druži s prijatelji in bližnjimi, kot da bi zahajala po klubih,'' je pojasnil vir, blizu zvezdnici. Na Floridi najde nekaj spokojnosti: ''Tam se lahko posveti otrokoma, katerima daje prednost pred kariero. Družina je prva, njen zaupnik pa je njen brat, na katerega se lahko zmerj obrne.'' Shakira je miamijsko prebivališče kupila leta 2001 in za hišo odštela 3,4 milijone evrov. V njej se nahaja šest spalnic, sedem kopalnic, telovadnica, snemalni studio in zaseben privez za plovila. V preteklem času je nepremičnino počasi obnavljala in jo popolnoma prenovila s pomočjo miamijskih arhitektov in notranje oblikovalke Renate Lessa Bastos.