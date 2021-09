Shakiro s sinom v barcelonskem parku napadli divji svinji

Kolumbijsko zvezdnico, ki z družino prebiva v Barceloni, so v enem od tamkajšnjih parkov presenetile divje svinje. Shakira je ostala celo brez torbe, ki jo je kasneje v slabem stanju uspelo pridobiti nazaj. Posnetku, na katerem so vidne poškodbe na nahrbtniku, je pevka dodala še ozadje zgodbe, to pa je pripovedovala s tresočim glasom.

Shakira se je z osemletnim sinom Milanom močno prestrašila, nenavaden napad dveh divjih svinj pa je povzela v posnetkih na družbenih omrežjih. Živali sta jo presenetili med sprehodom v enem od barcelonskih parkov. Pevka je povedala, da sta jo divji svinji napadli, ji izmaknili torbo in se z njo umaknili globlje v gozd.

icon-expand Shakira s sinovoma čas pogosto preživlja v naravi. FOTO: Instagram

Nenavadno zgodbo je pevka delila v seriji videoposnetkov na omrežju Instagram in pri tem pokazala tudi umazano in razcefrano torbo. V objavi drži uničeno lastnino, pri čemer pripoveduje: ''Poglejte, kaj sta z mojo torbo naredili dve divji svinji, ki sta me napadli v parku!'' ''Torbo sta mi vzeli in se z njo zapodili prodi gozdu, v njej je bil tudi moj mobitel, vse sta uničili,'' je nadaljevala. V posnetku je mogoče videti tudi osemletnika, katerega oče je nogometaš Gerard Piqué, Shakira pa mu zapove, naj tudi on pove resnico o tem, kako se je njegova mama pogumno zoperstavila divjim živalim.

Pevka je samo ena od prebivalcev katalonske prestolnice, ki so se srečali z agresivnimi živalmi, ki na območju Barcelone že več let predstavljajo težavo. Leta 2016 je španska policija zabeležila kar 1187 telefonskih klicev glede nevarnega početja divjih svinj, poročali so o napadih na pse in mačke ter o ovirah, ki jih povzročajo v prometu, v mestu pa se je zaradi teh živali zgodilo tudi več prometnih nesreč. Leta 2013 je prišlo tudi do nesrečnega dogodka, ko je eden od policistov divjo svinjo med agresivnim napadom hotel ubiti, vendar je ob uporabi orožja po nesreči zadel svojega policijskega partnerja. Na urbana območja divje svinje privabljajo kupi smeti, ki jih odlagajo ljudje. So prenašalke najrazličnejše bolezni, uvrščene pa so med najbolj invazivne vrste na svetu in lahko preživijo v skoraj vsakem okolju. Njihovo število je po vsej Evropi močno naraslo, zadnje ocene pa zdaj po celini presegajo okoli 10 milijonov.

icon-expand Gerard Pique in Shakira sta že vrsto let prebivalca katalonske prestolnice. FOTO: Profimedia