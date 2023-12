Shanu MacGowanu v slovo zapeli Fairytale of New York in celo zaplesali

Pogreb frontmena legendarne irske skupine The Pogues je minil v zvezdniškem slogu, njegovemu renomeju in slavi primerno. K zadnjemu slovesu so ga pospremili številni zvezdniški obrazi, kot sta Johnny Depp in Nick Cave, zvezdniku na čast pa so v cerkvi izvedli tudi njegovo legendarno božično skladbo Fairytale of New York in zaplesali. Izvedba Glena Hansarda in Lise O'Neill je dosegla celo stoječe ovacije.

Čeprav je sam, po besedah njegove žene Victorie Mary Clarke, sovražil pogrebe, se je njegovega udeležilo nepregledno število ljudi. Shana MacGowana so v petek v okrožju Tipperary na Irskem k zadnjemu počitku pospremili številni znani obrazi, med katerimi so bili tudi igralca Johnny Depp in Aiden Gillen, pevec Nick Cave, nekdanji poslanec Gerry Adams in irski predsednik Michael D. Higgins.

icon-expand Pogreb Shanea MacGowana je bil zvezdniško obarvan. FOTO: Profimedia

Depp je prijatelju v slovo prebral molitev, frontman skupine U2 Bono, ki se pogreba ni mogel udeležiti osebno, pa je posebno molitev posnel vnaprej. Številni njegovi glasbeni prijatelji so se mu poklonili s pesmimi, ki jih je ustvaril. Cave je tako zapel njegovo A Rainy Night in Soho, MacGowanova nekdanja kolegica iz skupine, Cáit O'Riordan, pa A Man You Don't Meet Everyday, skupaj z irskim ljudskim glasbenikom Johnom Francisom Flynnom.

Od vseh poklonov v javnosti najbolj odmeva izvedba legendarne božične pesmi Fairytale of New York, ki sta jo izvedla Glen Hansard in Lisa O'Neill. Pesem sta zapela v cerkvi in med žalujočimi sprožila stoječe ovacije, nekateri pa so med samo skladbo celo zaplesali. Čeprav je bil dogodek žalostne narave, je omenjena skladba, vsaj po posnetku sodeč, vsem zbranim vrnila nasmehe na obraze. Ob zaključku cerkvene slovesnosti so nekdanji sočlani skupine The Pouges Jem Finer, Terry Woods, Spinder Stacey in James Fearnley zapeli še The Parting Glass.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Še preden se je zgodila pogrebna slovesnost v cerkvi, se je kočija s krsto slavnega pevca, ovita v irsko zastavo, zapeljala po ulicah Dublina. Glasbeni legendi so se ob cesti poklonili številni oboževalci, celotno pot pa je s kočijo spremljala njegova glasba. Povorka se je ustavila ob izvedbi že prej omenjene božične pesmi, ki so jo zvezdniku v slovo zapeli mladi glasbeniki Artane Band, zbrana množica pa se jim je pridružila. Na ulicah je bilo mogoče slišati tudi skladbi Dirty Old Town in A Pair of Brown Eyes.