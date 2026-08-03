Shania Twain delila recept za uspešen zakon: poročena 15 let

Shania Twain je razkrila skrivnost svojega uspešnega 15-letnega zakona z možem Fredericom Thiebaudom. Kot pravi, je temelj njunega odnosa odprta in iskrena komunikacija. "On naju zelo dobro opominja, da morava ohraniti odprto komunikacijo," je country zvezdnica pohvalila svojega soproga v intervjuju za revijo People. "Odlično zna govoriti o svojih občutkih. Prav nič ga ni sram izraziti svojih čustev, kar je pri moškem res čudovita lastnost," je še dodala.
60-letnica je dejala, da se sama ob morebitnih zakonskih nesoglasjih sicer raje najprej umakne, da o vsem skupaj premisli. Tedaj se najraje odpravi na sprehod ali pa čas preživi sama s svojo kitaro. V tem sta si z življenjskim popotnikom povsem drugačna, saj on želi težave rešiti takoj. "In to je pravzaprav najboljši nasvet. Res ima prav," je priznala pevka, ki je v nedavnem intervjuju spregovorila tudi o odraščanju v nasilni družini.
Zvezdnica 55-letnega poslovneža označuje za ljubezen svojega življenja. "To je ljubezen, ob kateri se bom postarala. To je res čudovit občutek," je zatrdila. Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2009, ko sta se zbližala po tem, ko je pevkin tedanji mož Robert John Lange imel afero s Thiebaudovo nekdanjo ženo Marie-Anne. Par se je zaročil decembra 2010, le nekaj tednov pozneje pa sta stopila pred oltar. Poročni obred sta pripravila v mestu Rincón v Portoriku.
Shania Twain je kanadska pevka in tekstopiska, ki velja za eno najuspešnejših izvajalk v zgodovini country glasbe. S svojim prelomnim albumom 'Come On Over' iz leta 1997 je dosegla svetovno slavo, saj je album postal najbolje prodajani studijski album ženske izvajalke vseh časov. Združila je elemente countryja in popa, s čimer je pomembno vplivala na razvoj sodobne country glasbe in odprla vrata številnim drugim umetnikom, ki so želeli prestopiti meje žanrov.
Country glasba je žanr, ki izvira iz Združenih držav Amerike, natančneje iz južnih in apalaških regij. Temelji na pripovedovanju zgodb, iskrenih besedilih o vsakdanjem življenju, ljubezni in težavah, pogosto pa vključuje instrumente, kot so akustična kitara, gosli (fiddles), banjo in pedal steel kitara. Čeprav ima korenine v ljudski glasbi in bluesu, se je skozi desetletja razvila v različne podzvrsti, vključno s pop-countryjem, ki ga je v 90. letih popularizirala prav Shania Twain.
Rincón je obalno mesto na zahodni obali Portorika, ki je znano predvsem kot ena najbolj priljubljenih destinacij za deskanje v Karibih. Mesto je pridobilo mednarodno prepoznavnost leta 1968, ko je gostilo svetovno prvenstvo v deskanju, danes pa ga obiskovalci cenijo zaradi čudovitih plaž, sproščenega vzdušja in slikovitih sončnih zahodov, kar ga dela za privlačno lokacijo za poroke in turistične obiske.
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