Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Shania Twain delila recept za uspešen zakon: poročena 15 let

Los Angeles, 03. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Shania Twain

Glasbena ikona Shania Twain ne skriva sreče v objemu moža Frederica Thiebauda. Po petnajstih letih skupnega življenja je razkrila skrivnost za uspešen zakon. Po njenem mnenju je najbolj pomembna komunikacija, ki pa gre njenemu srčnemu izbrancu izjemno dobro od rok, za kar je izjemno hvaležna.

Shania Twain je razkrila skrivnost svojega uspešnega 15-letnega zakona z možem Fredericom Thiebaudom. Kot pravi, je temelj njunega odnosa odprta in iskrena komunikacija. "On naju zelo dobro opominja, da morava ohraniti odprto komunikacijo," je country zvezdnica pohvalila svojega soproga v intervjuju za revijo People. "Odlično zna govoriti o svojih občutkih. Prav nič ga ni sram izraziti svojih čustev, kar je pri moškem res čudovita lastnost," je še dodala.

Shania Twain z možem Fredericom Thiebaudom.
Shania Twain z možem Fredericom Thiebaudom.
FOTO: Profimedia

60-letnica je dejala, da se sama ob morebitnih zakonskih nesoglasjih sicer raje najprej umakne, da o vsem skupaj premisli. Tedaj se najraje odpravi na sprehod ali pa čas preživi sama s svojo kitaro. V tem sta si z življenjskim popotnikom povsem drugačna, saj on želi težave rešiti takoj. "In to je pravzaprav najboljši nasvet. Res ima prav," je priznala pevka, ki je v nedavnem intervjuju spregovorila tudi o odraščanju v nasilni družini.

Preberi še Pevka Shania Twain razkrila, da je odraščala v nasilni družini

Zvezdnica 55-letnega poslovneža označuje za ljubezen svojega življenja. "To je ljubezen, ob kateri se bom postarala. To je res čudovit občutek," je zatrdila. Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2009, ko sta se zbližala po tem, ko je pevkin tedanji mož Robert John Lange imel afero s Thiebaudovo nekdanjo ženo Marie-Anne. Par se je zaročil decembra 2010, le nekaj tednov pozneje pa sta stopila pred oltar. Poročni obred sta pripravila v mestu Rincón v Portoriku.

Razlagalnik

Shania Twain je kanadska pevka in tekstopiska, ki velja za eno najuspešnejših izvajalk v zgodovini country glasbe. S svojim prelomnim albumom 'Come On Over' iz leta 1997 je dosegla svetovno slavo, saj je album postal najbolje prodajani studijski album ženske izvajalke vseh časov. Združila je elemente countryja in popa, s čimer je pomembno vplivala na razvoj sodobne country glasbe in odprla vrata številnim drugim umetnikom, ki so želeli prestopiti meje žanrov.

Country glasba je žanr, ki izvira iz Združenih držav Amerike, natančneje iz južnih in apalaških regij. Temelji na pripovedovanju zgodb, iskrenih besedilih o vsakdanjem življenju, ljubezni in težavah, pogosto pa vključuje instrumente, kot so akustična kitara, gosli (fiddles), banjo in pedal steel kitara. Čeprav ima korenine v ljudski glasbi in bluesu, se je skozi desetletja razvila v različne podzvrsti, vključno s pop-countryjem, ki ga je v 90. letih popularizirala prav Shania Twain.

Rincón je obalno mesto na zahodni obali Portorika, ki je znano predvsem kot ena najbolj priljubljenih destinacij za deskanje v Karibih. Mesto je pridobilo mednarodno prepoznavnost leta 1968, ko je gostilo svetovno prvenstvo v deskanju, danes pa ga obiskovalci cenijo zaradi čudovitih plaž, sproščenega vzdušja in slikovitih sončnih zahodov, kar ga dela za privlačno lokacijo za poroke in turistične obiske.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Shania Twain zakon ljubezen mož nasvet

Umrl zvezdnik priljubljene serije Sopranovi Vincent Pastore

24ur.com Snoop Dogg razkril skrivnosti za uspešen zakon, sam je poročen že 27 let
24ur.com Alenka Košir z možem ne načrtuje poročnega potovanja
24ur.com Mia Mahnič
Zadovoljna.si Nekdanja Matthewa Perryja: 'Bil je negotov vase'
Zadovoljna.si Znana Slovenka razkrila recept za srečen zakon
24ur.com Hailey Bieber spregovorila o zakonskih težavah: počasi gradita svoj odnos
24ur.com Poročila se je 'naša mala miss' Abigail Breslin
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Robert Pattinson ima doma poseben vzdevek
Zakaj je danes več otrok z diagnozo avtizma? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se v resnici dogaja
Zakaj je danes več otrok z diagnozo avtizma? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se v resnici dogaja
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
Dnevni horoskop: Rake čaka bližina, device potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Rake čaka bližina, device potrebujejo čas zase
Ljubljančanke prisegajo na modni kos, ki je absolutni hit letošnjega poletja
Ljubljančanke prisegajo na modni kos, ki je absolutni hit letošnjega poletja
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
vizita
Portal
Zakaj ponoči ne morete spati? Vročinski val morda spreminja naša telesa bolj, kot si mislimo
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Močne menstruacije niso le neprijetnost: zdravstvena težava, ki jo prepogosto podcenjujemo
Močne menstruacije niso le neprijetnost: zdravstvena težava, ki jo prepogosto podcenjujemo
Opozorilni znak na nohtih: kdaj nakazujejo na bolezni srca ali jeter
Opozorilni znak na nohtih: kdaj nakazujejo na bolezni srca ali jeter
cekin
Portal
Svoboda ima meje: kaj na vrtu in terasi lahko prinese visoko kazen?
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
moskisvet
Portal
Konec ere bencina? Podatek o novih avtomobilih razkriva velik preobrat
Ta skrita funkcija na telefonu vam lahko reši življenje – večina ljudi je nima nastavljene
Ta skrita funkcija na telefonu vam lahko reši življenje – večina ljudi je nima nastavljene
Kako bo Sončev mrk viden iz Slovenije?
Kako bo Sončev mrk viden iz Slovenije?
Potapljaški raj v Turčiji: Raziskovanje ladijskih razbitin
Potapljaški raj v Turčiji: Raziskovanje ladijskih razbitin
dominvrt
Portal
Korenje ne sodi samo v pomlad: avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
okusno
Portal
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo
Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881