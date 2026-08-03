Shania Twain delila recept za uspešen zakon: poročena 15 let

Shania Twain je razkrila skrivnost svojega uspešnega 15-letnega zakona z možem Fredericom Thiebaudom. Kot pravi, je temelj njunega odnosa odprta in iskrena komunikacija. "On naju zelo dobro opominja, da morava ohraniti odprto komunikacijo," je country zvezdnica pohvalila svojega soproga v intervjuju za revijo People. "Odlično zna govoriti o svojih občutkih. Prav nič ga ni sram izraziti svojih čustev, kar je pri moškem res čudovita lastnost," je še dodala.

Shania Twain z možem Fredericom Thiebaudom. FOTO: Profimedia

60-letnica je dejala, da se sama ob morebitnih zakonskih nesoglasjih sicer raje najprej umakne, da o vsem skupaj premisli. Tedaj se najraje odpravi na sprehod ali pa čas preživi sama s svojo kitaro. V tem sta si z življenjskim popotnikom povsem drugačna, saj on želi težave rešiti takoj. "In to je pravzaprav najboljši nasvet. Res ima prav," je priznala pevka, ki je v nedavnem intervjuju spregovorila tudi o odraščanju v nasilni družini.

Zvezdnica 55-letnega poslovneža označuje za ljubezen svojega življenja. "To je ljubezen, ob kateri se bom postarala. To je res čudovit občutek," je zatrdila. Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2009, ko sta se zbližala po tem, ko je pevkin tedanji mož Robert John Lange imel afero s Thiebaudovo nekdanjo ženo Marie-Anne. Par se je zaročil decembra 2010, le nekaj tednov pozneje pa sta stopila pred oltar. Poročni obred sta pripravila v mestu Rincón v Portoriku.