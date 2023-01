Shania Twain: Nastop s Harryjem Stylesom je bil eden od vrhuncev moje kariere

"To je bil eden od vrhuncev moje kariere," je o nastopu na glasbenem festivalu Coachella, na katerem si ji oder delila skupaj s Harryjem Stylesom, dejala Shania Twain. Pevka je na dogodku nastopila kot gostja presenečenja in zapela dve svoji največji uspešnici Man! I fell lika a Women in You're still the one. "Tudi v prihodnosti bi rekla da, če bi me povabil," je priznala in s tem razkrila, da odpira možnosti za nadaljnja sodelovanja.