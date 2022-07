Shania Twain o boreliozi: Bala sem se, da bom padla z odra

Pevka Shania Twain je v novem dokumentarnem filmu o svojem življenju razkrila, da je imela zaradi borelioze vrtoglavico na odru, občasno pa se ni spomnila dogajanja na njem. Zvezdnica country glasbe je razkrila, da so bili simptomi bolezni, ki jo je dobila leta 2003, ko je med ježo konja po gozdu dobila klopa, občasno naravnost strašljivi.

icon-expand Shania Twain FOTO: Profimedia

"Preden so mi postavili diagnozo, se imela na odru vrtoglavico. Izgubljala sem ravnotežje in strah me je bilo, da bom padla z odra," je povedala pevka in dodala, da je večkrat po nekaj sekund izgubila spomin. Bolezen je tako vplivala na njene nastope, kraljica country glasbe pa je razvila še disfonijo oziroma motnje v delovanju glasilk, ki se izražajo kot hripavost, 56-letnica pa je celo začasno izgubila glas. "Moj glas ni bil nikoli več enak, mislila pa sem celo, da ga bom za vedno izgubila. Mislila sem, da je to konec in ne bom nikoli več pela," je povedala zvezdnica, ki je prestala kar nekaj invazivnih posegov glasilk. Leta 2019 je za Extra razkrila: "Imela sem operacijo, ki je bila zelo intenzivna, potekala pa je pri odprtem grlu in je drugačna od operacije glasilk. Prestati sem jo morala dvakrat, kar je bilo zares težko, a sem preživela."