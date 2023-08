Shania Twain upa, da bo Celine Dion premagala zdravstvene težave

Shania Twain je v intervjuju za Billboard spregovorila o Celine Dion, ki se bori z diagnozo sindroma toge osebe. "Tako obožujem Celinin glas. Je enkratna, izjemna vokalistka in zabavljačica," je dejala o glasbeni kolegici in ji namenila nekaj spodbudnih besed. "Upam, da se bom na neki točki lahko z njo povezala. Mislim, da ji mora biti zelo težko. S svojih lastnih izkušenj vem, kako težko je, ko ti nekaj preprečuje petje ali poseg v tvoje veselje do življenja," je dejala.

57-letna pevka razume stisko Dionove saj je leta 2003 zbolela za boreliozo, zaradi katere je prestala mnogo posegov, med drugim tudi odprto operacijo grla. "Po operaciji me je bilo na smrt strah spregovoriti. Nisem vedela, kakšen zvok bo prišel iz mene," je februarja dejala za InStyle. Shania, ki je po operaciji kljub začetnemu strahu uspešno okrevala in sedaj znova nastopa, upa, da to uspelo tudi Celine. "Molim, da ji bo to uspelo premagati in bo znova na odru pela za vse nas."