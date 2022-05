Shanna Moakler na dražbi ponudila Travisov zaročni prstan

47-letnica je ob tem dejala: ''Mislim, da je to čudovit kos in to je bil resnično moj sanjski prstan. Kakorkoli, to poglavje mojega življenja je zaključeno in čeprav mi je to, da sem prstan nosila, prinašalo mnogo veselja, je čas, da najde nov dom in s tem še nekomu drugemu prinese toliko sreče, kot ga je nekoč meni. To je resnično ikonični prstan.'' Shanna je povedala, da upa na dobro prodajo, zanj bi želela dobiti vsaj 112 tisoč dolarjev, čeprav je njegova vrednost približno 150 tisoč evrov.