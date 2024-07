Shannen Doherty dan pred smrtjo v poravnavo in ločitev od moža

Shannen Doherty in Kurt Iswarienko sta le dan pred njeno smrtjo dosegla dogovor in se izven sodne dvorane poravnala v ločitvenem postopku. Kot kažejo ločitveni dokumenti, ki jih je pridobil Page Six, se je zvezdnica Čarovnic na koncu odpovedala zahtevani preživnini, oba pa sta se strinjala, da je njunega zakona konec. 53-letnica je vse papirje podpisala že dan prej, fotograf pa je svoj podpis dodal 13. julija, dan pred njeno smrtjo, ko je izgubila dolgo bitko z rakom.