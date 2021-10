Shannen Doherty dobila tožbo proti zavarovalnici

Shannen Doherty je dobila tožbo proti zavarovalnici s sedežem v ameriški zvezni državi Illinois. Igralki, ki se je pojavila v priljubljeni serji Beverly Hills 90210 , pripada odškodnina v vrednosti 5,4 milijona evrov. Zvezdnica je zavarovalniško podjetje tožila zaradi tega, ker so ji leta 2018 zavrnili plačilo popravil v skladu s sklenjeno polico. Škoda na hiši v Malibuju je nastala zaradi kalifornijskega požara.

Njen odvetnik Devin McRae je za ameriško revijo People povedal: ''Zahvaljujemo se članom porote, da so premišljeno obravnavali primer Shannen Doherty.'' Dodal je, da je vesel, ker so primer videli tako, kot ga vidi tudi on, kar je v svet poslalo sporočilo institucijam, da ne smejo pozabiti dejstva, da imajo opravka z resničnimi osebami.

Znesek, dodeljen v civilni tožbi, pokriva odškodnino za škodo, ki je nastala na njenem domu, predstavlja pa tudi poplačilo za vse čustvene stiske in pokriva stroške, ki so nastali med sodnim procesom. Predstavnik zavarovalnice State Farm je po končni odločitvi dejal, da sočustvujejo z Dohertyjevo zaradi njene zapletene zdravstvene situacije, vendar so zaradi odločitve sodišča razočarani: ''Z vsem spoštovanjem moram povedati, da se z odločitvijo strinjamo. Pregledali bomo vse svoje zakonske možnosti, na odločitev pa se nameravamo tudi pritožiti.''