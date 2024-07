'Shannen Doherty ni mislila, da bo šla kamorkoli'

OGLAS

Holly Marie Combs in Shannen Doherty sta skupaj zaigrali v seriji Čarovnice, v stikih pa sta ostali tudi po tistem, ko se je slednja morala posloviti od igralske zasedbe, v kateri so vladali slabi medsebojni odnosi. Combs je pred kratkim spregovorila o 53-letničinem boju z rakom in razkrila, da igralka še ni bila pripravljena na smrt in je vse do konca verjela, da ima še več časa.

Shannen Doherty in Holly Marie Combs FOTO: Profimedia icon-expand

"Naredila je vse, kar je lahko, v času, ki ga je imela, a kljub temu sva mislili, da imava še več časa," je s solzami v očeh v oddaji House of Halliwell povedala Holly Marie in nadaljevala: "To je res žalosten del. Imeli sva res velike načrte za to leto. Ni verjela, da bo že kmalu kakorkoli odšla. To zveni kot grozen kliše, dokler se ne zgodi tebi, verjameš, da imaš še več časa. Življenje se v sekundi spremeni."

Kmalu za tem, ko so sporočili, da je zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 preminila, je 50-letna Combs na družbenem omrežju delila srce parajoče sporočilo njej v spomin. "V mojem srcu je praznina, zaradi katere ne morem zajeti zraka. Del mene manjka, čeprav natančno vem, kaj bi mi sedaj rekla. Neustrašna borka vse do konca. Najbolj goreča zmagovalka. Zvesta zaščitnica. Najboljša prijateljica. Naučila si me pomena družine. Vedno si bila in vedno boš moja sestra. Rada te imam," je pripisala ob galeriji njunih skupnih fotografij.

Kljub temu, da je Doherty menila, da ima še več časa, je njen dolgoletni zdravnik, dr. Lawrence D. Piro, pred tednom razkril, da je bilo zvezdnici udobno, ko je med spanjem zadnjih nekaj ur prehajala na drug svet. Povedal je še, da je bila v času smrti obdana z izbrano skupino ljudi, ki so ji v zadnjih trenutkih izkazali podporo in ljubezen.