Shannen Doherty o boju z rakom: V sebi imam še veliko življenja

"Začela sem razmišljati o svojem življenju, o stvareh, ki sem jih naredila in o stvareh, ki jih nisem. Tudi o tem kakšen je moj odnos do ljudi," je povedala 49-letna Shannen Doherty , ki je februarja 2020 na večerjo povabila zdravnika, kjer je njenim najbližjim sporočil, da ima raka – tokrat v zadnjem, četrtem stadiju. Rak je bil pred tem tri leta v remisiji oziroma mirovanju, nato pa se je vrnil v še agresivnejši obliki.

"Želela sem si, da vsi v družini vemo, kaj se dogaja in se z boleznijo soočamo kot ekipa," je povedala zvezdnica serije Beverly Hills 90210 , kjer je igrala Brendo Walsh. Prvič je za rakom zbolela leta 2015, zdravila pa se je s kemoterapijo: "Ko sem prvič zbolela za rakom, je bila to najboljša rešitev, ker smo ga res želeli odstraniti. Pri tem smo bili precej uspešni."

Kljub vsemu skuša ostati zaposlena in imeti poln urnik ter po svojih najboljših močeh ohranjati pozitiven odnos do življenja. Tako sodeluje pri ustvarjanju nove televizijske oddaje, a priznava, da je težko ne razmišljati o prihodnosti. "Še vedno si nisem vzela časa, da bi napisala poslovilna pisma. To je nekaj, kar moram storiti," je dejala igralka. "Mami moram povedati nekaj stvari. Želim, da moj mož ve, kaj mi pomeni."