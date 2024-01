Shannen Doherty o 'čudežu' v boju z rakom: Vedno obstaja upanje

Shannen Doherty je razkrila, da prejema novo zdravljenje za raka, s katerim že več let bije bitko, to pa se je izkazalo za uspešno. Zvezdnica je dejala, da ji je preboj v zdravljenju vlil novega upanja. "Ne bom povedala, kaj je, ampak prejemam novo infuzijo v boju proti raku. Po štirih terapijah še nismo opazili nobene razlike, zato so vsi želeli, da spremenim zdravljenje, sama pa sem želela, da nadaljujemo s tem in bomo videli," je povedal v svoji podkast oddaji.

"Po šestih ali sedmih terapijah pa smo opazili, kako podira krvno-možgansko pregrado," je še dodala 52-letnica in razkrila, da se je njeno telo čudežno odzvalo na novo zdravljenje. "To, kar se sedaj dogaja, je zame čudež. Na nek način sem vrgla kocko in dejala, da nadaljujmo s tem. To, da dejansko podira to krvno-možgansko pregrado, je pravzaprav čudež tega zdravila, morda pa je bog končno rekel, da si zaslužim odmor. Včasih iščemo čudeže na napačnih krajih, ti pa so tik pred našim nosom," je še dodala.