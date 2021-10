Shannen Doherty o raku: 'Borim se, da ostanem živa'

Shannen Doherty se že več let bori z rakom.

"To je nekaj, kar bi si resnično želela – da bi ljudje prenehali domnevati in nam dali priložnost, da dokažemo, da se motijo."

"Veliko ljudi, ki jim diagnosticirajo 4. stadij, je nekako odpisanih. Domneva se, da ne morejo delati ali ne morejo delati na polno, kar pa ne drži," je povedala Doherty za GMA in dodala, da se ji zdi delo zdaj bolj izpolnjujoče kot kdaj koli prej.

Igralka je dejala, da je te dni zaposlena s tem, da "živi življenje" in "veliko časa preživi s prijatelji in družino" ter še naprej nadaljuje z delom.

Shannen je svojo diagnozo raka dojke v 4. stadiju razkrila februarja lani - tri leta po tem, ko je premagala prvo bitko in povedala, da je rak prešel v remisijo (začasno izboljšanje zdravstvenega stanja, op.a.).

"Ne želim živeti in delovati, kot da umiram," je svetovno znana igralka Shannen Doherty dejala v oddaji Good Morning America (GMA) . 50-letna zvezdnica si želi preprosti živeti. "Še naprej se bom borila, da ostanem živa," je dodala in pojasnila, zakaj ji ideja, da bi naredila seznam želja, ni všeč.

Dobra novica, je dejala Doherty, je ta, da je še vedno v svojem "prvem protokolu" zdravljenja, za kar je pojasnila, da je "zelo, zelo pomembno". "Tako je, kot da bi želeli čim dlje obdržati svoje protokole, da vam protokolov ne zmanjka."

Igralki serije Beverly Hills 90210 so prvič diagnosticirali raka dojke marca 2015, maja 2016 pa so ji naredili mastektomijo in odstranili eno dojko.