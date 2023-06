Shannen Doherty pred operacijo možganov: Na smrt me je strah

Igralka Shannen Doherty je na družbenem omrežju delila videoposnetek, s katerim je želela svojim sledilcem iskreno pokazati, kako je lahko videti zdravljenje raka. Video je bil posnet le nekaj trenutkov, preden so zvezdnico odpeljali na operacijo možganov. 52-letnica, ki je leta 2020 razkrila, da je zbolela za rakom dojk, je pred nekaj več kot tednom dni sporočila, da se je bolezen razširila.

Shannen Doherty, ki ima diagnozo raka dojke v 4. stadiju, oboževalce konstantno obvešča o svojem zdravstvenem stanju. Igralka je januarja bila na operaciji možganov, sedaj pa je na družbenem omrežju objavila videoposnetek, ki je bil posnet le nekaj trenutkov pred operacijo. "16. januar 2023. Operacija. V možganih sem imela tumor, ki so ga želeli odstraniti, hkrati pa so želeli opraviti še biopsijo. Trudila sem se ostati pogumna, a me je na smrt strah," je zapisala ob posnetku.

icon-expand Shannen Doherty je morala na operacijo možganov. FOTO: Instagram

"Strah me je prevzel. Strah pred vsemi možnimi zapleti, skrbjo, da bom zapustila mamo in kako bo to vplivalo nanjo. In strah, da bom po operaciji popolnoma drugačna oseba. Tako je lahko videti rak," je še pripisala ob posnetku.

Igralka je pred nekaj več kot tednom svojima dvema milijonoma sledilcem sporočila, da se je bolezen razširila in da so zdravniki metastaze odkrili v njenih možganih. "12. januarja sem imela prvo terapijo z obsevanji. Moj strah je očiten. Sem zelo klavstrofobična, v mojem življenju pa se je veliko dogajalo," je takrat zapisala in dodala: "Srečo imam, da imam odlične zdravnike, kot je dr. Amin Mirahdi z neverjetnimi tehnikami. Ampak ta strah, nemir, čas dogajanja ... Tako je lahko videti rak."