Shannen Doherty pred operacijo možganskega tumorja ugotovila, da jo mož vara

Igralka Shannen Doherty , ki se že več let bori z rakom, je nedavno razkrila, da se je bolezen poslabšala, rak pa se je razširil še na možgane in kosti. Zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 pa je sedaj svojim oboževalcem razkrila še, da se je poleg zdravstvenih težav morala soočiti še z moževo nezvestobo, da ima afero, pa je izvedela, preden je morala v začetku leta na operacijo, s pomočjo katere so ji odstranili tumor na možganih.

Operacija je uspela, vendar je morala po njej še na obsevanje. Njena mama, brat in njena najboljša prijateljica so bili takrat njena največja podpora. "Morala sem skozi vse to, medtem ko sem poskušala ugotoviti, ali je res in se bom morala ločiti," je dodala 52-letna Shannen.

Doherty in Iswarienko sta se januarja res razšla, igralka pa je aprila vložila zahtevo za ločitev. "Bila sem zmedena, na steroidih in mnogih stvareh zaradi operacije, ker niso želeli, da bi moji možgani otekli. In iskreno, še vedno je zelo težko. Da, odločila sem se za ločitev, vendar imam veliko spominov na to osebo," je rekla.

"Če ste z nekom skupaj 14 let in ste ga varali, ali si ta oseba ne zasluži absolutne resnice, ne glede na to, kako zelo jo boli?" se je ob tem vprašala. Shannen se je leta 1993 poročila z igralcem in pevcem Ashleyjem Hamiltonom in se le leto pozneje ločila, ponovno je stopila pred oltar leta 2002, ko je večno zvestobo obljubila poklicnemu igralcu pokra Ricku Salomonu, a se je tudi njun zakon končal po letu dni.

Igralki so leta 2015 prvič postavili diagnozo raka na dojki, nato pa je prestala mastektomijo, kemoterapijo in obsevanje. Aprila 2017 je na Instagramu objavila, da ji je uspelo doseči stanje remisije in upa, da je rak izginil. Toda do leta 2019 se je rak vrnil in nato metastaziral najprej v možgane, zdaj pa še v kosti.