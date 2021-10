Shannen Doherty s fotografijama ozavešča o pomembnosti preventive pred rakom

"V mesecu ozaveščanja o raku dojk bi rada z vami delila svoje potovanje od prve diagnoze do druge. Ni vse lepo, svojo izkušnjo pa želim deliti, da bi se vsi bolje izobrazili o bolezni in o tem, kako je videti življenje z rakom. Upam, da sem s tem še kakšno žensko spodbudila k mamografiji in rednim pregledom, da bi si prihranila trpljenje in se soočila s tem, kar je pred njo," je zapisala Shannen, ki je prvo diagnozo prejela leta 2015.

Takrat je prestala operacijo, kemoterapijo in obsevanja, dve leti pozneje pa javnosti razkrila, da bolezen stagnira. A žal je morala leta 2019 svojim najbližjim sporočiti, da se je bolezen vrnila, z javnostjo pa je vest delila leto pozneje.