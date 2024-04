Shannen Doherty se pripravlja na smrt: pospravila stvari in zmanjšala imetje

Shannen Doherty , ki ima raka v četrtem stadiju, počasi pospravlja svoje stvari in zmanjšuje imetje, vse z razlogom, da njeni materi Rosi tega po igralkini smrti ne bo treba. "Moja prioriteta v tem trenutku je moja mama. Vem, da ji bo težko, če umrem pred njo," je v podkastu z naslovom Let's Be Clear povedala 52-letna zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 .

Igralka se je nedavno odpravila na jug, v zvezno državo Tennessee, kjer ima eno izmed hiš, v kateri je nameravala živeti in vzgajati konje. "Bili sva v Tennesseeju, kjer sem pospravila stvari v eni izmed hiš, ki jih imam. Bilo je zelo težko in čustveno, saj sem imela občutek, da se odrekam svojim sanjam, da bom nekoč prenovila posestvo, kjer bi zgradila hišo zase in za mamo, nato pa še podaljšala hlev," je dejala in dodala, da je tam nameravala zgraditi zavetišče za ostarele in osirotele konje.

"Ker ji bo zelo težko, ji želim olajšati nekatere druge stvari. Ne želim, da bi se morala ukvarjati s kupom stvari, kot so štiri skladišča, polna pohištva," je še povedala in dodala, da je že pregledala stvari in prodala ali podarila starine in nekatere druge predmete, ki jih je pred leti začela zbirati. Vse to je storila za vsak slučaj, če bi se ji kaj zgodilo, je še poudarila.

"To so bile ene izmed mojih sanj. Pospravljala sem in začela jokati. Imela sem občutek, da se odrekam sanjam, in se spraševala, kaj to pomeni zame. Je to znak, da se odrekam življenju? Da mečem puško v koruzo? Tam je bila tudi moja mati, ki mi je govorila, naj še ne prodam hiše. Da še lahko vztrajam, jaz pa sem ji pritrdila," je povedala poslušalcem.

Le teden pozneje se je vrnila, da je pripravila preostale stvari in jih spravila v skladišče v Kaliforniji. Zvezdnica serije Čarovnice je pojasnila, da je doživela tudi neke vrste razsvetljenje, saj je spoznala, da so bile njene sanje neumna ideja, saj bi preveč stalo, da bi prenovila posestvo. Dodala je, da je bila prava odločitev, da je storila tako, saj ji bo to prineslo občutek miru.