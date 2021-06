Shannen Doherty se upira lepotnim standardom Hollywooda

"Želim videti več takšnih žensk, kot sem jaz," je Shannen Doherty iskreno zapisala na omrežju Instagram in s tem izpostavila naraščajoči hollywoodski trend uporabe botoksa, filerjev in estetskih operacij. 50-letna igralka je objavila neobdelano fotografijo, na kateri ne nosi ličil. Ob tem je zapisala še: "Danes sem si ogledala nekaj filmov in ugotovila, da obstaja zelo malo likov, s katerimi bi se lahko poistovetila."

Zaradi dolgotrajnega boja z rakom je bila prisiljena na novo ovrednotiti odnos do svojega telesa, sedaj pa je vesela samo zaradi tega, ker je ostala živa: "Na zaslonih ne vidim žensk brez filerjev, brez botoksa, ne vidim žensk, ki so sprejele svoj obraz in ne vidim izkušenj, ki jih ta kaže. Živela sem. Všeč mi je dejstvo, da sem živela in da moj obraz odseva moje življenje. Preživela sem raka in še mnogo več od tega. Sedaj se sprejemam. Končno. Zaključila sem s predstavo v revijah in s pritiskom Hollywooda glede tega, kakšne bi morale biti."

Dohertyjeva se še zmeraj trudi, da bi bila do sebe bolj prijazna, in da bi vsak dan uživala v čudovitem darilu življenja, ki ji je bilo podarjeno. Igralka, ki je sodelovala pri televizijski seriji Čarovnice, je javnost s svojo diagnozo rak prsi prvič seznanila avgusta 2015, pet mesecev po tem, ko je izvedela za bolezen. Februarja 2020 je razkrila, da se ji je bolezen vrnila in napredovala v četrti stadij. Težko novico je naznanila ob ponovnem snemanju serije Beverly Hills, kar se je zgodilo kmalu po smrti soigralca Luka Perryja.