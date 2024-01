Shannen Doherty si želi, da bi ji zdravljenje omogočilo še tri do pet let življenja

Igralka Shannen Doherty, ki je najbolj znana po svoji vlogi v seriji Beverly Hills, 90210, se že več let bori z rakom. Zvezdnica je nedavno razkrila, da se je bolezen razširila še na možgane in kosti, a kljub slabi prognozi še ni vrgla puške v koruzo. 52-letnica se sedaj osredotoča na zdravljenje, za katero upa, da ji bo omogočilo še vsaj tri do pet let življenja.

Shannen Doherty kljub dolgotrajnemu in težkemu boju z rakom ostaja optimistična. Igralka je v nedavni epizodi svoje podkast oddaje Let's Be Clear dejala, da je trenutno osredotočena na novo zdravljenje, za katero upa, da ji bo omogočilo še dodatnih tri do pet let življenja, ob tem pa dodala, da si močno želi, da bi v tem času odkrili zdravilo za raka.

V oddaji je gostila onkologa dr. Lawrenca Pira, s katerim sta se pogovarjala o razvoju zdravljenja raka v zadnjih letih. Igralka je v njunem pogovoru izrazila upanje, da ji bo nadaljnje zdravljenje omogočilo, da bo še naprej živela polno življenje še naslednjih nekaj let. "Vedno govorim, da je treba stisniti še naslednjih tri do pet let, nato pa bo na voljo novo zdravljenje," je o vedno razvijajočih se metodah zdravljenja raka in novih raziskavah povedala 52-letnica. "Na voljo bo več možnosti, ki bodo omogočile naslednjih pet let. V teh petih letih pa se bo ponovno razvilo toliko novih metod, ki bodo sčasoma vodile do odkritja zdravila," je še dodala. Zvezdnici so diagnozo raka dojke postavili leta 2015, od takrat pa v javnosti pogosto govori o svoji bolezni in zdravljenju le-te. Novembra je razkrila, da se je bolezen razširila še na kosti. V oddaji je s svojim zdravnikom poudarila, kako pomembno je, da je zdravljenje prilagojeno vsakemu pacientu posebej.