Shannen Doherty sporočila, da se je rak razširil: Moj strah je očiten

Odkar so ji leta 2015 prvič diagnosticirali raka na dojki in leta 2017 objavili, da se je bolezen vrnila po remisiji, je Dohertyjeva svojim oboževalcem pogosto posredovala novice o zdravljenju. "Je vse lepo? NE, vendar je resnično in upam, da bomo vsi postali bolj izobraženi in bolj seznanjeni s tem, kako je videti rak," je zapisala na Instagramu oktobra 2021. "Upam, da spodbujam ljudi, da gredo na mamografijo, na redne preglede, da presežejo strah in se soočijo s tem, kar je lahko pred vami," je še dodala.