Shannen Doherty: Veliko je ljudi, ki jih nočem na svojem pogrebu

Shannen Doherty natančno ve, kaj hoče in česa oziroma koga ne. Zvezdnica serije Čarovnice, ki se bori z rakom, je v nedavni epizodi svoje podkast oddaje dejala, da obstaja veliko ljudi, za katere ne želi, da bi se udeležili njenega pogreba. V oddaji je gostila svojega najboljšega prijatelja, ki je tudi izvršitelj njene oporoke, Chrisa Cortazza, ki mu je priznala: "Obstaja veliko ljudi, za katere menim, da bi se prikazali tam, a ne želim, da bi se."

Shannen Doherty

52-letnica je nato pojasnila: "Ne želim jih tam, ker njihovi razlogi za to niso nujno najboljši. Ti ljudje me v resnici ne marajo, za to imajo svoje razloge in dam jim prav, ampak res me ne marajo dovolj, da bi tja prišli zaradi mene. Prišli bodo, ker je to politično korektno in nočejo izpasti grdo." Igralka je dodala, da upa, da bodo njene besede pomagale, da ne bodo čutili pritiska, da se kljub vsemu udeležijo pogreba, saj bo ta praznovanje konca njenega življenja in bo podoben prazniku ljubezni. "Nočem, da ljudje jočejo ali da se sami pri sebi veselijo, da sem končno umrla," je še pristavila. Ko jo je Cortazzo vprašal za seznam tistih, za katere si želi, da bi bili povabljeni, Dohertyjeva ni želela govoriti o konkretnih imenih, je pa dejala: "Boljši je tisti, ki je krajši. Ne morem ti dati seznama tistih, ki jih ne želim tam, saj je ta res predolg."

V nadaljevanju je rekla, da sovraži nepristnost in ne prenese ljudi, ki se pretvarjajo, da so našli Jezusa in trdijo, da jim je tako žal za vse slabo, kar so rekli o kom. "Ne verjamem temu. Vem, da so še vedno enaki usmiljenja vredni ljudje. Samo ostanite čim dlje stran od mene. V redu je," je še izrazila svoje mnenje. Dohertyjevi so leta 2015 prvič postavili diagnozo raka na dojki, čeprav je leta 2017 po zdravljenju s kemoterapijo njena bolezen prešla v remisijo, pa se je rak leta 2019 vrnil v še hujši obliki. Pred meseci je razkrila, da se je bolezen razširila na možgane in potem še na kosti. Da to ni bilo dovolj, je tik pred odhodom na operacijo možganov odkrila, da jo mož Kurt Iswarienko, s katerim je bila poročena deset let, vara. Iswarienko je nezvestobo zanikal. Par se je januarja 2023 razšel, igralka pa je ločitvene papirje vložila šele aprila.