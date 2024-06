Shannen Doherty zaradi bolezni ne more delati, od odtujenega moža zahteva preživnino

OGLAS

Shannen Doherty trdi, da se bo v prihodnje njen mesečni dohodek drastično zmanjšal, saj so serijo Čarovnice, v kateri je nastopala, umaknili iz vseh platform s pretočnimi vsebinami, zato je igralka, ki se bori z rakom v čertem stadiju, vložila dokumente, v katerih od odtujenega moža zahteva preživnino.

Shannen Doherty se zaradi finančnih težav obrača na odtujenega moža in od njega zahteva plačilo preživnine. FOTO: Profimedia icon-expand

53-letnica od fotografa, s katerim se je poročila leta 2011, zahteva plačilo v vrednosti 14. 383 evrov na mesec, začenši z junijem 2024, prispeval pa naj bi tudi za plačilo odvetniških storitev. Zvezdnica, ki je diagnozo raka na dojkah prvič dobila leta 2015, v dokumentih navaja, da zaradi zdravstvenih težav ni mogla delati in tudi v prihodnosti iz enakega razloga njene zaposlitvene možnosti niso najboljše. Igralka je leta 2017 sporočila, da je bolezen v stanju mirovanja, a je že čez tri leta razkrila, da se je bolezen vrnila, leta 2023 pa je dejala, da se je rak razširil še na kosti in možgane. Iz dokumentov je razvidno, da Doherty ni delala že od leta 2022, v njih pa je zapisala, da so njen edini dohodek tantieme, ki jih dobi za predvajanja filmov in serij, ki jih je posnela v preteklosti.

"Nedavno sem izvedela, da se Čarovnice ne bodo predvajale na nobeni večji pretočni platformi več, zato se bo moj dohodek drastično zmanjšal," je zapisala in dodala, da ji zaradi nezmožnosti opravljati delo, grozi tudi izguba zdravstvenega zavarovanja, ki ji ga zagotavlja igralski sindikat, zaradi česar bo morala še več plačevati za svoje zdravljenje, za katero je minulo leto odštela 19 570 evrov, kar je skoraj ves njen letni zaslužek. "Čeprav je Kurtov leti zaslužek znatno večji od mojega, v zadnjem času ni plačeval večje preživnine, ki mi kot njegovi ženi pripada. Plačal ni niti odvetniških stroškov, odkar so se začeli ločitveni postopki. Vse od leta 2023 ni poročal o svojem prihodku," je zapisala in izpostavila, da je odtujenemu možu finančno pomagala, pozna pa tudi ceno njegovih fotografij, saj mu je v času njunega zakona pomagala in mu pogosto svetovala.