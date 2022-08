Shaq o teoriji ravne Zemlje: Moje letalo leti naravnost

"Gre le za teorijo in le teorijo. Učijo nas veliko različnih stvari," je komentiral, ko so ga v šovu The Kyle & Jackie O Show povprašali, ali še zmeraj stoji za svojimi komentarji iz leta 2017, da je Zemlja ravna. Zvezdnik je za podkrepitev svoje teorije uporabil praktični primer svojega leta iz Združenih držav do Avstralije.

"Še vedno gre za ravno linijo. Nikoli se ne spustiš pod to linijo," je še povedal nekdanji zvezdnik lige NBA ter dodal, da ni čisto prepričan niti, da se naš planet vrti. "Veste, ljudje pravijo, da se svet vrti. Že 30 let živim v hiši ob jezeru in niti enkrat nisem videl, da bi se jezero zavrtelo v levo ali desno smer."

"Letel sem 20 ur in niti enkrat se nismo obrnili tako," je razložil nekdanji košarkar in z rokami pokazal diagonalno smer: "Leteli smo ravno." 50-letnik je dodal še, da se tudi ni spotaknil ali se spustil nižje med potovanjem. Radijski voditelj Kyle Sandiland se je nato še pozanimal, kako lahko nekdo poleti na drugo stran sveta v različnih smereh.

Zvezdnik je dodal, da sicer rad posluša razne teorije: "Ne gre se za to, da bi poslušal najti rešitev ali pritrditev za določeno stran – je le teorija." Shaq je o svoji teoriji o ravni Zemlji pred časom spregovoril tudi s sovoditeljem svojega podcasta Johnom Kincadeom: "Res je, Zemlja je ravna. Obstajajo trije način manipulacije – tisto, kar prebereš, kar vidiš in kar slišiš. V šoli te najprej naučijo, da je Kolumb odkril Ameriko, in ko je prispel tja, je odkril suhcene ljudi z dolgimi lasmi, ki so kadili pipo miru. In kaj nam to pove? Kolumb ni odkril Amerike."

Shaq je nadaljeval: "Vozim se od obale do obale in vse se mi zdi ravno. Samo povem. Ves čas se vozim od Kalifornije do Floride in vse se mi zdi ravno. Ne dvigam se ali se spuščam za 360 stopinj. In vse te zadeve v povezavi z gravitacijo: ste v zadnjem času šli iz Atlante in videli tiste stolpnice? Mi želite povedati, da je Kitajska pod nami? Ne, ni. Zemlja je ravna."

Pozneje je sicer priznal, da morda njegove teorije niso ravno najbolj verodostojne: "Zemlja je ravna. Bi radi slišali mojo teorijo? Prvi del teorije je resničen, a se šalim, vi butci. Ko Shaquille O'Neal nekaj reče, je 80 odstotkov tega šala, 20 odstotkov pa je res. Ko bom mislil resno, boste vedeli."