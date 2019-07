Shaquille O'Neil si je zaradi Dražena Petrovića nadel vzdevek O'Neilović

Danes 47-letniShaquille O'Neil, ki velja za enega najboljših košarkarjev v zgodovini, je po 19-letni karieri in številnih nagradah leta 2011 slekel svoj dres kluba Boston Celtics, za katerega je igral tik pred odhodom in se poslovil od košarkarskega parketa. Upokojil pa se je le kot poklicni košarkar – njegovi ostali poslovni podvigi in strasti so se namreč začeli razvijati še bolj intenzivno kot prej. Tako je denimo Shaquille, ki je že v času igranja košarke pokazal veliko navdušenje nad glasbo in posnel celo štiri raperske albume, med katerimi je prvi, Shaq Diesel, postal platinast, po odhodu iz športnega sveta začel graditi ime v glasbenem in sicer kot DJ Diesel.

216 centimetrov visok in eden najtežjih košarkarjev v zgodovini lige NBA, je kot glasbeni navdušenec zaplul v svet elektronske glasbe in se pod umetniškim vzdevkom DJ Diesel pred kratkim mudil na eni najbolj razvpitih 'žurerskih' destinacij v Evropi: v hrvaških Zrćah, kjer je nastopil v okviru svoje svetovne turneje Summer League. Ob tem je pristal na intervju s hrvaškim novinarjem Tomislavom Gabelićem, s katerim se je pogovarjal o svoji pretekli košarkarski karieri in razkril, zakaj si je pred leti nadel vzdevek O'Neilović.

O'Neil je sicer le eden od treh košarkarjev, ki je v svoji karieri osvojil tako priznanje za najkoristnejšega košarkarja rednega dela, najkoristnejšega košarkarja Tekme vseh zvezd in najkoristnejšega košarkarja finalne serije v eni sezoni. Gabeliću je zaupal, da svojih medalj, pokalov in prstanov nima nikjer razstavljenih in da so ti pravzaprav pokopani z njegovim očetom. Slednji je namreč želel, da bi Shaquille vse nagrade hranil pri njemu in tako ohranil skromnost ter predanost. Ni želel, da bi ob pogledu da na svoje trofeje postal prevzeten, kar je O'Neil spoštoval tudi po njegovi smrti in se je zato odločil vse nagrade pokopati z očetom.

Čeprav je kot najljubšega igralca košarke izpostavil Kobea Bryanta (s katerim se je sicer velikokrat tudi hudo sprl), kot najboljšega košarkarja v zgodovini košarke pa Michaela Jordana, je priznal, da je močno občudoval igro košarkarjev s področja Balkana – ob tem je posebej izpostavil Dražena Petrovića, kateremu je posvetil tudi kratek stihI want to shoot like Petro ... (Želim zabijati kot Petro).