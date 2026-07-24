Shaquille O'Neal izpolnil obljubo in spremenil življenje bodočega policista

Legendarni nekdanji košarkar, DJ in televizijski voditelj Shaquille O'Neal se je ponovno izkazal z asistenco v resničnem življenju. Ko je izvedel za kar 221 centimetrov visokega Jordana Wilmora, ki mu je za eno točko spodletel izpit za policista, se je takoj aktiviral. Mlademu košarkarju je obljubil, da mu bo v primeru uspešno opravljenega izpita pomagal urediti posebej prilagojen policijski avtomobil, v katerem bo zaradi svoje višine lahko normalno opravljal delo.
Wilmore se je na izpit res prijavil še enkrat, ga uspešno opravil in 7. julija prisegel kot novi policist policijske postaje v Kemahu v Teksasu. "Vedno sem želel pomagati ljudem in skrbeti za svojo skupnost," je o karieri policista povedal nekdanji košarkar. Sloviti Shaq je mladeniču že čestital in mu predal obljubljeno vozilo.
Dobrodelnost sicer že dolgo velja za pomemben del O'Nealovega življenja. Nekdanji zvezdnik lige NBA že več let sodeluje s šerifovim uradom v ameriški zvezni državi Georgia, kjer vodi programe sodelovanja s skupnostjo. V tem času je pomagal pri več sto dobrodelnih akcijah, razdeljevanju hrane in igrač otrokom ter številnih projektih za podporo lokalnim prebivalcem.
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