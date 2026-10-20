Shaquille O'Neal 'izziva' Arnolda Schwarzeneggerja

V videoposnetku, ki ga je objavil med vadbo, Shaq v šali izzove legendarnega igralca in nekdanjega prvaka v bodybuildingu: "Prihajam, Arnold Shaqanegger!" Za šalo pa se skriva resna vadba. O'Neal trenira štiri dni na teden, vsaki vadbi pa nameni dobro uro. Dvajset minut je rezerviranih za nizkointenzivno kardio vadbo, preostanek časa pa za trening z utežmi.
Med vajami, prikazanimi v njegovem najnovejšem videoposnetku, so raztegi za prsne mišice na škripcu z velikim številom ponovitev ter različica vaje na poševni napravi za vlečenje, s katero krepi hrbtne mišice. Ob koncu treninga si Shaq privošči tudi nekaj klasičnih poz, od prikaza dvojnega bicepsa od zadaj, do poze za širino hrbtnih mišic.
Seveda je bila postava Arnolda Schwarzeneggerja na vrhuncu kariere na povsem drugi ravni, a tudi nekdanji center lige NBA pri 54 letih kaže, da vadba daje želeni učinek. "Moj najljubši del treninga je, ko čutim, da so moje mišice polne, še posebej bicepsi. Moje roke so videti vse lepše in mlajše," je košarkar povedal za revijo Men's Health.
A tudi pri košarkarju leta puščajo sledi. Po operaciji in zamenjavi kolčnega sklepa leta 2023 zelo težko teče. "Najmanj mi je všeč, ko moram teči na stezi v fitnesu. Tam je prav žalostno. Včasih sem bil največji športnik vseh časov, zdaj pa moram hoditi po tekalni stezi," je priznal. O'Neal sebe vidi tudi kot vzpodbudo za širšo javnost. Potem, ko se je med pandemijo covida-19 močno zredil, je naredil spremembo v življenju in z redno vadbo že izgubil 25 kg.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.