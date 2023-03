Shaquille O'Neal po fotografiji v bolniški postelji pomiril oboževalce: Dobro sem

Nekdanji košarkar Shaquille O'Neal je z nedavno objavo v bolniški postelji prestrašil svoje oboževalce, ki so se zaskrbljeno spraševali, kaj se z zvezdnikom dogaja. 51-letnik se je zato odločil, da jih pomiri in obrazloži situacijo. A to je storil v svojem stilu ter se pošalil, da se je odločil za brazilski dvig zadnjice.