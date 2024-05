Shaquille O'Neal s prepevanjem hrvaške pesmi nasmejal Luko Dončića

OGLAS

Ko sta Shaquille O'Neal in Luka Dončić skupaj, je to recept za smeh. Oba sta znana po tem, da vedno poskrbita za humorne vložke in s svojimi izjavami ali dejanji rada zabavata vse okoli sebe. Med ogrevanjem pred tretjo tekmo finala zahodne konference proti Minnesoti je tako za smeh ponovno poskrbel legendarni košarkaš.

Medtem ko se je slovenski košarkar ogreval na igrišču se je iz zvočnikov slišala pesem Prazan stan, priljubljene hrvaške skupine E. T. 25-letnik si pred začetkom tekem namreč rad zavrti balkanske pesmi, zato je na njegovemu seznamu veliko hrvaških, slovenskih in srbskih uspešnic. In kaj je ob omenjeni pesmi storil Shaq? Začel je oponašati in prepevati v hrvaškem jeziku, kar je Luka močno nasmejalo, upokojeni košarkar, ki se že leta preizkuša tudi kot didžej, pa se je povsem vživel in se ob tem tudi zelo zabaval.