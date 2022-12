Shaquille O'Neal shujšal za 20 kilogramov: Želim biti temnopolti Mark Wahlberg

"Prijateljica me je poklicala in mi rekla, da sem debel. Nato mi je povedala ime človeka, ki bi mi lahko pomagal pri izgubi teže," je za Entertainment Tonight povedal Shaquille O'Neal . Nekdanji zvezdnik lige NBA je obenem tudi priznal, da rezultati krvnih preiskav niso bili preveč dobri, zato se je odločil, da mora nekaj spremeniti v svojem življenju. "Svetovali so mi, da začnem jesti več zelenjave, saj imam nizko železo," je še dodal.

Upokojeni športnik je razkril, da je spremenil način prehranjevanja, poskrbel za urejen urnik vadbe in teža je začela kopneti sama od sebe. "Ko sem začel spreminjati določene stvari, je teža začela izginjati," je povedal in poudaril, da nikoli ni bil ljubitelj solat. "Jemljem dodatke, pijem šejke in se izogibam gaziranim pijačam. V načrtu je tudi izključitev kruha iz jedilnika," je dodal O'Neal, ki je do sedaj izgubil že 20 kilogramov, želi pa si shujšati še za 10.